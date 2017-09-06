Süddeutsche Zeitung: Мнимая уступка

Путин хочет, чтобы на Донбассе появились миротворцы - "но только там, где от них будет мало толку", пишет Юлиан Ханс на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

Так, за неделю до начала Генассамблеи ООН российский президент сделал предложение для урегулирования конфликта на востоке Украине: в будущем миссию наблюдателей ОБСЕ должны будут защищать миротворцы. Ранее с таким же требованием уже выступал президент Украины Петр Порошенко. Предложение Путина отличается от предложения украинской стороны в нескольких важных моментах, а именно - Путин хочет, чтобы миротворцы находились только вдоль линии соприкосновения и чтобы этот вопрос был согласован с лидерами сепаратистов.

Таким образом, Путин предлагает "мнимую уступку на условиях, которые неприемлемы для Киева, ведь в этом случае сепаратисты, которых контролируют из Москвы, получат такое же право голоса, как и украинское правительство". Москва, как напоминает издание, пытается добиться этого с самого начала войны в 2014 году.

"Более того, появление миротворцев только на линии соприкосновения для защиты наблюдателей ООН мало что даст, - уверен Ханс. - Их все равно не допустят в районы, которые им, согласно Минским договоренностям, положено проверять на предмет отвода вооружения, который все никак не произойдет". Да, украинская армия делает то же самое, но сепаратисты - намного чаще. "Бои же прекратятся лишь тогда, когда завершится подвоз вооружения из России. Но в тех районах Путину ООН не нужна", - подытоживает Ханс.