Сумма залога для задержанных налоговиков колеблется от 100 до 500 млн грн

Средняя сумма залога для задержанных представителей областных налоговых администраций составит от 100 млн до 500 млн грн, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Когда мы обрабатывали материалы, ставшие основанием для задержания этих лиц, определяли суммы залогов, которые нужно будет просить для задержанных, то средняя сумма будет составлять от 100 до 500 млн грн на одного человека. Это простой областной налоговик того периода (при министре доходов и сборов Украины Александре Клименко - ИФ)", - сказал А.Матиос в эфире телеканала "112 Украина" в среду вечером.

Он отметил, что в схеме налоговых площадок "работало намного больше людей", с которыми следствие в ближайшие дни "пообщается процессуально".

По словам А.Матиоса, отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров содействовал расследованию незаконных схем бывших налоговиков.

Как сообщалось, в среду утром правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования т.н. налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов А.Клименко. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Тогда А.Матиос подчеркнул, что это "первая волна задержаний".

Печерский районный суд Киева в среду избирает меру пресечения четырем задержанным налоговикам: бывшему главе управления Министерства доходов и сборов в Днепропетровской области Сергею Шинкаренко, экс-начальнику налоговой службы в Луганской области и бывшему главе области Александру Антипову, экс-главе налоговой администрации Крыма Константину Цвиркуну, экс- начальнику налоговой в Святошинском районе Киева Юрию Мостипану.