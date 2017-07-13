Супрун обвинила Богомолец в блокировании медреформы

Председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отказывается подписывать положительные заключения комитета по закону по медицинской реформе.

Об этом и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Председатель комитета здравоохранения Верховной Рады Ольга Богомолец отказывается подписывать вчерашне положительное заключение комитета и тем самым блокирует возможность голосования закона сегодня и начала медицинской реформы", - написала Супрун.

Напомним, что в среду Комитет ВР по вопросам здравоохранения одобрил к рассмотрению парламентом законопроект No 6327, которым вводится реформа системы здравоохранения. За утверждение текста документа проголосовало 6 народных депутатов, 2 воздержались. Председатель Комитета Ольга Богомолец не присутствовала на заседании.