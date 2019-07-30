Супрун ответила на заявление вероятного главы Минздрава о расовой медицине

Нынешняя руководительница Минздрава Ульяна Супрун ответила на слова основателя сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого, которого в партии "Слуга народа" назвали претендентом на пост министра здравоохранения об особенностях лечения "у представителей различных рас".

Такие слова Радуцкий сказал в интервью газете "Ваше здоровье", которую связывают с семьей Загориев (владельцами одного из крупнейших фармацевтических бизнесов в Украине).

Рассказывая о внедрении в Украине международных клинических протоколов, он отметил, что их необходимо адаптировать для украинцев.

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только национальными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными", - сказал Радуцкий.

Руководительница Минздрава Ульяна Супрун не согласилась с заявлением Рудуцького.

" Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии".

По ее словам, международные протоколы - это такие гайдлайны, универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия у украинцев, американцев или поляков - одинаковая. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый.е.