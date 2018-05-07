Супрун прокомментировала предписание НАПК

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что предупреждала Нацагентство по предупреждению коррупции о конфликте интересов у ее подопечного еще в октябре 2017 года.

Об этом она написала в Twitter.

"10.2017 МОН Украины первые сообщаем НАПК о возможном конфликте интересов в одном из заведений. 12.2017 - получаем письмо от НАПК, что нарушений не выявлено. 05.2018 - получаем предписание от НАПК о нарушении требований законодательства и требование провести служебное расследование", - написала Супрун.

О том, будет ли проводить служебное расследование, и возможных других действиях Супрун не сообщила.

Напомним, НАПК вынесло предписание исполняющей обязанности Министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов в ее подопечного.

"Нацагентство приняло решение о внесении предписания и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина", - говорится в сообщении.