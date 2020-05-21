Супрун розповіла про пропозицію від Офісу президента стати членом Нацради реформ

"У реальності не було жодної пропозиції" і Єрмак організував зустріч "для галочки".

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про пропозицію від Офісу президента приєднатися до роботи Національної ради з питань реформ.

За її словами, 18 травня Андрій Єрмак запросив її на зустріч в Офіс президента. На ній також були заступник голови Виконавчого комітету Національної ради реформ Олександр Ольшанський і виконавчий директор ArcUA.org Станіслав Грещишин.

"У мене виникло питання, чи знав голова Виконавчого комітету реформ Михаїл Саакашвілі про цю зустріч, тому що його там не було", - написала Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

Під час зустрічі Єрмак, за словами Супрун, "озвучив бажання (своє і нібито президента)", щоб вона приєдналася до Національної ради реформ.

Питання ексголови Міністерства охорони здоров'я про те, в якій ролі її бачать: у складі самої ради реформ, у Виконавчому комітеті чи в складі робочої групи, було переадресоване Олександру Ольшанському, "який не міг чесно відповісти нічого конкретного, адже дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови".

Також Уляні Супрун не вдалося отримати відповідь на запитання про плани щодо реформ, про структуру, функціонал і повноваження Виконавчого комітету Нацради реформ.

"Десь на 10-й хвилині зустрічі Андрію Єрмаку треба було прийняти "важливий" дзвінок, після якого він вже не повернувся. При цьому сама зустріч почалася з запізненням на пів години", - зазначила Супрун.

Колишня голова МОЗ заявила, що в неї склалося враження, ніби Єрмак організував цю зустріч радше за чиїмось дорученням і "для галочки".

"Фактично, в реальності не було ніякої пропозиції приєднатися до Нацради реформ. Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла", - зауважила Супрун.