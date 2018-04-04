Супрун считает свою работу эффективной и в отставку не собирается

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не собирается покидать свой пост

Об этом она заявила 4 апреля, отвечая на вопрос журналистов о ее реакции на решение парламентского комитета о недоверии, передает "Зеркало недели".

"Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали", - сказала Супрун.

В частности и.о. министра отметила, что получила также звонок поддержки и от премьер-министра Владимира Гройсмана.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения на заседании 3 апреля рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Решение одобрить проект постановления No5642, внесенный в парламент еще 16 января 2017 года, на заседании во вторник поддержали 7 членов комитета.

Инициаторами постановления No5642 являются представители "Оппозиционного блока" Игорь Шурма и Александр Вилкул.