Супрун заявила о готовности возглавить Министерство здравоохранения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила о готовности "полноценно возглавить министерство".

"С самого начала я выполняла обязанности министра и имею все полномочия, которые имеет министр", - рассказала Супрун в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV.

По словам чиновницы, сейчас Минздрав работает так же, как работал бы в том случае, если бы она возглавляла министерство, а не была и.о. министра.

"Но да, готова, когда придет время - буду готова полноценно возглавить министерство", - подчеркнула и.о. министра, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли она возглавить Министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения 15 марта представило пакет законопроектов о медицинской реформе и потребовало их утверждения Верховной Радой до 16 мая. Однако 18 мая в парламенте не хватило голосов для включения их в повестку дня.

1 июня заместитель председателя парламентской фракции БПП Сергей Березенко сообщил о том, что рабочая группа завершила рассмотрение правительственных законопроектов, объединила четыре из них в один, и готова рекомендовать Верховной Раде поддержать реформу здравоохранения.

Подробнее о перспективах медицинской реформы в Украине читайте в статье Юрия Ганущака "Здоровый образ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA / fakty.ictv.ua /