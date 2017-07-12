Существует три линии расследования убийства Шеремета - rомитет по защите журналистов

Комитет по защите журналистов рассказал о трех линиях расследования убийства украинского журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году. Об этом говорится в соответствующем докладе комитета.

Так, существует три линии расследования убийства Шеремета: Беларусь, Российская Федерация и Украина.

Беларусь

Как указывается, подозреваемыми являются белорусские власти и проправительственные активисты.

В качестве возможного мотива указывается давняя вражда между Шереметом и президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также критика журналистом политики Лукашенко, которые привели к лишению Шеремета гражданства страны, критика властей на независимом сайте "Белорусский партизан", основанном журналистом.

Отмечается, что по этой линии все доказательства являются косвенными. Сообщается, что Службы безопасности страны подозреваются в убийстве в 2000 году друга Шеремета - телеоператора Дмитрия Завадского, а союзники Лукашенко угрожали Шеремету и его семье.

Вместе с тем, власти Беларусь отрицают причастность к убийству Завадского.

"Лукашенко признает факт напряженности между ним и Шереметом, но уверяет семью Шеремета, что он относился к журналисту с уважением", - говорится в сообщении.

Российская Федерация

Подозреваемыми являются власти РФ и прокремлевские активисты.

Возможным мотивом указывается стремление посеять хаос и страх в Украине, заставив замолчать одного из влиятельных критичных журналистов. "Возмездие Шеремету" за дружбу с Борисом Немцовым, убитым лидером российской оппозиции и критиком Кремля.

Доказательства по делу также являются косвенными.

"Украинские власти заявляют, что убийство Шеремета вполне укладывается в модель расправы с критиками Кремля при Владимире Путине. Кремль дает команды российскому "Первому каналу" снять Шеремета с эфира в 2014 году после его выступления против аннексии Кремлем Крыма и военной интервенции на востоке Украины. Прокремлевские СМИ относятся к нему как к врагу народа", - говорится в докладе.

В свою очередь, Россия отрицает свою причастность к убийству Шеремета и заявляет, что выдвигаемые против нее обвинения являются проявлением украинской "русофобии".

Украина

Подозреваемыми являются украинские власти или связанные с ними группировки, радикальные националисты.

Мотивом указывается стремление заставить замолчать влиятельный голос и создать атмосферу страха для удержания СМИ под контролем. "Возмездие за критику неспособности Украины" провести обещанные реформы после протестов 2014 года, критику национальных сил народного ополчения, а также критические репортажи на сайте "Украинская правда" о деятельности правительства.

Доказательства по делу также являются косвенными.

"Убийству Шеремета предшествуют физические нападения и интернет-атаки на журналистов, поддерживаемые некоторыми официальными лицами. Записи видеокамеры службы охраны фиксируют присутствие бывшего сотрудника СБУ вблизи квартиры Шеремета в ту ночь, когда неустановленные подозреваемые устанавливают бомбу. Сайт "Украинская правда" все более активно критикует власти. Шеремет сообщает, что является объектом негласной слежки", - говорится в докладе.

Как сообщается, Нацполиция Украины и Министерство внутренних дел в переписке с комитетом по защите журналистов отметили, что расследование продолжается, однако отказались дать прямой ответ на вопрос о том, есть ли среди подозреваемых представители властных структур или люди, связанные с ними. СБУ ответила, что ее экс-сотрудник отношения к убийству не имеет.

Фото: инфографика по расследованию (cpj.org)

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по защите журналистов призвал украинские власти привлечь независимое международное следствие к расследованию убийства украинского журналиста Павла Шеремета.