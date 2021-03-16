Свіжий рейтинг партій: за кого в березні проголосують українці

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу". Її підтримують 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За останній місяць рейтинг президентської партії зріс. На початку лютого за неї планували голосувати 22,2%.

Далі йдуть: партія "Європейська солідарність" - 20,1% (на початку лютого - 18,1%). партія "Опозиційна платформа - За життя" - 17,9% (на початку лютого 21,9%), партія "Батьківщина" - 9,4% (на початку лютого 10,3%).

Партія "Сила і честь" близька до проходження в парламент, її підтримують 5,2% респондентів.

Крім того, планують голосувати за партію "Голос" - 3,4%, партію "Свобода" - 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,0%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,0%,"партію Шарія" - 1,6%, партію "Громадянська позиція" - 1,6%, партію "Опозиційний блок" - 1,2%, партію "УДАР Віталія Кличка" 1,1%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на- віч" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради відбувалися на початку лютого 2021 року, 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. Це політичні сили, які вже представлені в парламенті.

За даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку березня 2021 року, у першому найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних, або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).