Светлана Фоменко стала и.о. министра культуры

Исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта стала заместитель министра культуры Светлана Фоменко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте МКМС.

"И.о. министра, в соответствии с распределением обязанностей между министром и заместителями - Светлана Фоменко", - указано на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта.

Также указано, что первым заместителем министра будет Анатолий Максимчук, заместителями министра будет Ирина Подоляк, Владимир Шумилин и Алексей Сивирин. Государственный секретарь - Артем Биденко.

Кабмин назначил и.о. министра экономики Павла Кухту.