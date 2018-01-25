Свидетель: Януковича в Крыму перед бегством встречали руководители МВД, СБУ, ГШ МОУ

Экс-президента Украины Виктора Януковича в Крыму перед бегством в Россию встречали руководители МВД, СБУ, Генштаба Министерства обороны Украины и представители местной власти. Об этом сегодня на допросе в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Януковича, заявил сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран передает корреспондент УНН.

"На территории пансионата под Ялтой находились глава администрации Клюев, министр внутренних дел Захарченко, председатель СБУ Якименко, был Ильин, если не ошибаюсь, на тот момент он был уже начальником Генерального штаба, представители местной власти", - сказал Шаран.

По его словам, это произошло 24 февраля вечером. Около 23.00 того же дня Янукович с охраной прибыл в одной из воинских частей ЧФ РФ, где предложил охране определиться, кто хочет продолжить ехать с ним дальше, а кто - остаться. Как отметил свидетель, те, кто решили ехать, написали заявления об увольнении с УГО и сдали их и оружие другим, тем, кто остался.

Также Шаран сообщил, что при вылете из Харькова в Донецк двумя вертолетами он слышал в наушники, как диспетчер говорил пилотам возвращаться назад "по приказу Турчинова ... иначе будет принудительная посадка наших вертолетов (с применением военной авиации)".

По его словам, Шаран из Донецка группа отправилась автомобилями с выключенными фарами в неизвестном направлении.

Впоследствии к ним присоединился Виктор Янукович-младший. Несколько позже вся группа пересела в три вертолета военного типа без опознавательных знаков и полетела в неизвестном направлении.

Как отметил свидетель, по его мнению вертолеты были российские и одну из посадок они совершили на территории РФ перед тем, как отправиться в Крым.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс- президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.