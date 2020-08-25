Святослав Піскун звільнений з посади радника генпрокурора

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова з невідомих причин звільнила з посади свого позаштатного радника колишнього генпрокурора часів президентства Кучми та Ющенка Святослава Піскуна.

Відтак, пан Піскун не пробув радником навіть місяць, адже Венедіктова призначила його на цю посаду 27 липня.

Як інформує "Україна молода", цю інформацію підтвердив сам Піскун у коментарі "Радіо Свобода" у вівторок. Інших деталей та причин звільнення він не повідомив.

Про звільнення радника повідомив раніше у Facebook активіст та член другої кадрової комісії Генпрокуратури, яка проводила переатестацію, Олександр Лємєнов.

"Дивно, що не стало наслідком відставки Венедіктової. Вона прибрала з горизонту на Різницькій екстричі Генпрокурора Піскуна своїм наказом. І ми знаємо, що це рішення продиктоване в основному позицією Офісу Президента. Потім, звісно, Ірина Валентинівна сама знайшла прогалини в адекватності Піскуна. Правильні рішення Генпрокурора треба підтримувати, бо наступні звільнення також мають бути в такому руслі. Ми ж писали кому треба ще піти, пам'ятаєте?", - написав Олександр Лємєнов.

Як повідомляла "УМ", генпрокурорка Венедіктова призначила Святослава Піскуна своїм радником на громадських засадах 27 липня.

Вона натякнула, що взяла колишнього генпрокурора у радники через його досвід і ефективність.

61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Був нардепом за списками Партії регіонів.