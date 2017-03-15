Сыроид объяснила, почему преждевременно закрыла Раду

Вице-спикер Рады Оксана Сыроид считает "захватом парламентского зала" приход под купол полицейских, которые были свидетелями столкновений возле Славянска

Об этом она заявила журналистам, передает Эспрессо.TV.

"Я уже обратилась в прокуратуру и СБУ в связи с этим экстраординарным событием. Они должны провести расследование: кто спланировал эти действия и с какой целью", - сказала Сыроид.

По ее словам, одно из критических требований демократии - органы правопорядка не имеют права ступать на пол, где происходят парламентские дебаты.

"Как только органы правопорядка получают право или возможность самовольно входить на территорию парламента, можно говорить, что демократия прекращает существовать", - пояснила Сыроид.

Она также подчеркнула, что расценила как захват парламентской залы и трибуны ситуацию, когда в сессионный зал вошли люди в камуфляжной форме и направились к трибуне.

"И я вынуждена была закрыть пленарное заседание сегодня", - пояснила вице- спикер.