Сыроид призвала Порошенко внести в Раду представление на увольнение Луценко

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид призывает президента Петра Порошенко внести в парламент представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом она сообщила на заседании Рады.

"Выход есть только один: Президент должен немедленно отстранить Юрия Луценко от обязанностей генерального прокурора и обратиться к парламенту с представлением о его отставке", - сказала она.

Вице-спикер заявила, что 5 декабря во время выступления в Раде Луценко показал свою профессиональную непригодность.

Напомним, 5 декабря Луценко пришел в Раду с отчетом, но попросил отложить заслушивание его доклада до возвращения руководителей НАБУ и САП из США.