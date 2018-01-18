Сыроид увидела в законе про Донбасс узурпационные полномочия президента

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид прокомментировала принятый Верховной Радой закон о реинтеграции (деоккупации) Донбасса.

"Слушайте, в этом законе есть столько зла, что мы с вами будем его познавать в течение точно следующих лет", - сказала она.

По ее словам, закон предоставляет президенту "узурпационные полномочия применять вооруженные силы без согласия парламента в мирное время внутри государства".

18 января Верховная Рада приняла в целом закон "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Закон поддержали 280 народных депутатов, в том числе и 22 депутата из фракции "Самопомич". Оксана Сыроид не голосовала.

В закон, в частности, была включена норма о том, что "границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, определяются президентом Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленным на основе предложений Генерального штаба Вооруженных сил Украины".

УкропNews.com

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