Сытник: Мы давно готовы передать дело Охендовского в суд, но зависимы от решения прокурора

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник напомнил, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры остановил дело главы Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского на выполнение международно-правовых поручений.

Детективы Национального антикоррупционного бюро уверены, что по делу главы Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского собрано достаточно доказательств. Об этом в интервью "ЛІГАБізнесІнформ" 11 сентября заявил глава НАБУ Артем Сытник.

Он напомнил, что прокурор САП остановил дело Охендовского на выполнение международно-правовых поручений.

"По Охендовскому - дело осталось в НАБУ. Там было объявлено подозрение. Мы очень много раз говорили о нашей позиции. По мнению детективов, собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд. Было сообщено о подозрении давно очень, почти два года назад. Но, по мнению прокуроров, надо дождаться исполнения международных поручений.... Мы привязаны к позиции прокурора. Какой она будет - в свете последних событий трудно сказать... Мы давно готовы передать дело в суд, но мы зависимы от решения прокурора", - заявил Сытник.

В октябре 2016 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорил, что правоохранители проверяют четыре факта возможного получения главой ЦИК средств из "черной кассы" Партии регионов.

13 декабря Охендовскому вручили официальное подозрение. НАБУ инкриминирует ему получение более 1,2 млн грн взяток.

9 июня 2017 года в НАБУ заверили, что доказательства, собранные детективами, являются достаточными для уведомления Охендовского о подозрении в окончательной редакции и дальнейшего направления обвинительного акта в суд.

В июле Сытник сообщил, что расследование остановили. Соломенский районный суд Киева 3 апреля 2018 года отменил это решение Холодницкого.

7 мая 2018 года Сытник заявлял, что бюро будет настаивать на объявлении окончательного подозрения главе ЦИК.

Первым о "черной бухгалтерии" регионалов в мае 2016 года заявил бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Трепак. Он сообщил, что передал в НАБУ массив документов, свидетельствующих, по его словам, о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти Виктора Януковича и его окружения.