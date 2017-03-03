Сытник: Насирова доставят в суд или изолятор после проверки его состояния здоровья

Решение о доставке главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в суд или в изолятор временного содержания будет принято только после проверки медицинской документации о состоянии его здоровья.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в ходе брифинга в пятницу, 3 марта, в Киеве.

"После того как мы получим объективный вывод по состоянию здоровья, будет в дальнейшем принято решение о доставке его в суд или перемещение в изолятор временного содержания", - проинформировал он.

Кроме того, Сытник подчеркнул, что все следственные действия проводились после согласования подозрения.

По его словам, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий будет ходатайствовать об избрании Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время Сытник подтвердил информацию о том, что в четверг вечером, 2 марта, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС и осуществили его задержание.

"Вчера было проведено задержание Насирова. Был составлен протокол о задержании. Ему было объявлено о подозрении", - отметил глава НАБУ.

Напомним, в четверг, 2 марта, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели задержание главы ГФС Романа Насирова и проводят обыски по нескольким адресам, в частности, в офисе ГФС.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в связи с тем, что состояние главы Государственной фискальной службы Романа Насирова стремительно ухудшается, врачи приняли решение провести ему операцию.