Сытник не явился на заседание антикоррупционного комитета ВР

Директор НАБУ направил письмо, в котором объяснил неявку необходимостью находиться на рабочем месте для выполнения неотложных мероприятий.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не явился на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, где планировалось обсудить отчет о деятельности НАБУ на протяжении первых 6 месяцев текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя комитета Юрий Савчук зачитал письмо от Сытника, в котором тот сообщает о невозможности прибытия на заседание.

"В связи с необходимостью находиться на работе, на рабочем месте для выполнения неотложных мероприятий, сообщаю о невозможности прибыть на заседание", - процитировал депутат директора НАБУ.

Среди приглашенных на заседание, в частности, народные депутаты, представители общественных антикоррупционных организаций и три аудитора НАБУ, назначенные парламентом, Кабмином и президентом.