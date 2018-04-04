Сытник о деле Холодницкого: Ничего страшного не произошло

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что ситуация с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким на сотрудничество двух ведомств не повлияла, "ничего страшного не произошло".

"Что касается работы САП и НАБУ. На сегодня идет нормальная штатная работа детективов и прокуроров. Ничего страшного не произошло, борьба с коррупцией не останавливалась. В то же время мы не можем замалчивать факты о противоправных действия кого-либо", - сказал Сытник во время отчета в Верховной Раде, передает Радио Свобода.

Он отметил, что НАБУ действует без учета политической составляющей.

Напомним, сегодня Сытник и Холодницкий приглашены для отчета в Верховную Раду.

Как сообщал ForUm, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал "слив" информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.