Сытник обещает новые представления на народных депутатов

Директор НАБУ Артем Сытник сказал, что материалы для новых представлений о снятии неприкосновенности народных депутатов уже собраны.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

"Этот вопрос зависит от антикоррупционной прокуратуры и, самое главное, - от генерального прокурора. Материалы собраны, и мы эти вопросы будем инициировать. По кому - говорить не буду", - сказал Сытник.

Как сообщалось, 12 июня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что информация о подготовке подозрений народным депутатам Сергею Лещенко, Вадиму Рабиновичу и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну не соответствует действительности.

