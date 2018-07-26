Сытник подаст апелляцию на решение дисциплинарной комиссии по Холодницкому

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обжалует решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая не уволила главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого

Об этом Сытник сказал в комментарии журналистам после заседания комиссии, передает "ДС" со ссылкой на Громадське.

Отметим, решение Комиссии прокуроров можно обжаловать в административном суде или в Высшем совете правосудия.

Напомним, скандал вокруг главы САП Холодницкого разгорелся после того, как НАБУ установило в кабинете прокурора подслушивающее устройство, эти записи были обнародованы НАБУ и Сытник выступил с обвинениями в адрес Холодницкого в коррупции и потребовал его увольнения. В свою очередь Холодницкий заявил, что директор НАБУ "полностью себя дискредитировал". В настоящее время дело Холодницкого рассматриват квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила не увольнять руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Вместо этого он получит выговор.