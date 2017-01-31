Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник подтвердил информацию о покупке автомобиля стоимостью более 800 тыс. грн. Об этом Сытник заявил во время пресс-конференции сегодня в Киеве, передает корреспондент АСН.

Он отметил, что одновременно продал свой старый автомобиль. "Я старый автомобиль продал и получил за него почти 45% себестоимости этого автомобиля", - пояснил глава Бюро.

Напомним, Сытник приобрел автомобиль 21 января 2017 года за 802 560 грн. Указывается, что машина 2017 года выпуска. Больше никакой информации о состоянии и доходах декларанта нет. Ранее Сытник задекларировал 916 000 гривен доходов за 2015 год. При этом зарплата руководителя НАБУ в 2016 году составляла примерно 122 000 гривен в месяц.

АСН.in.ua

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