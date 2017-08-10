Сытник похвалил агента Катерину за работу по "янтарному делу"

Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник похвалил за хорошую работу агента НАБУ Катерину, которая вела тайную съемку за народным депутатом Бориславом Розенблатом и договаривалась о посредничестве при внесении правок в закон о добыче янтаря.

Об этом передает "112 Украина".

"Все с ней хорошо. Терминология герой-не герой, есть определенный круг служебных обязанностей. Человек, по моему мнению, справилась на отлично с этой работой и дальнейшие задачи я точно не могу обсуждать", - сказал он.

Напомним, 13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально вручил подозрения Розенблату и Полякову, касательно которых Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

Борислав Розенблат и Максим Поляков являются фигурантами так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничество на общую сумму в 280 тыс. долл., в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничество на сумму в 75 000 долл. Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.

Ранее "Страна" сообщала, что Розенблат прокомментировал вопрос об интимном видео с агентом Катериной: "Тесно дружили".

Также милицейская "Катя-Хари" и знакомая Луценко. Что известно об агенте НАБУ, которая поймала на "янтарного живца" Полякова и Розенблата.