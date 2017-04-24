Сытник полагает, что залог 100 млн грн удержит Насирова в Украине

В Национальном антикоррупционном бюро считают, что вышедший под залог отстраненный от обязанностей глава ГФС Роман Насиров вряд ли решит избежать следствия, покинув страну. Такое предположение в интервью LIGA.net сделал директор ведомства Артем Сытник.

"Я полагаю, что это (бегство Насирова, - ред.) маловероятно. При таком залоге в размере 100 млн грн я не думаю, что ему есть смысл покидать Украину. Помимо залога есть и иные превентивные меры: электронный браслет, паспорта, переданные на хранение в Государственную миграционную службу", - пояснил он.

Тем не менее, по данным Сытника, британский паспорт Насиров так и не сдал, так как "до сих пор отрицает его наличие". Такая же ситуация и с венгерским паспортом: директор бюро говорит, что "его копия выложена в интернете, но этот паспорт он тоже не сдал".

НАБУ не называет сроки передачи производства по Насирову в суд, поскольку "дело достаточно сложное" с большим объемом изъятых и приложенных к материалам документов.

"Многое будет зависеть еще от того, как долго сторона защиты будет знакомиться с материалами следствия. Тогда мы увидим и искренность их намерения как можно скорее передать дело в суд", - сказал Сытник.

Глава НАБУ при этом добавил, что беглый нардеп Александр Онищенко также просил поскорее направить дело в суд, чтобы доказать свою невиновность, "а сам выбрал другой путь доказательства невиновности - выезд из страны".

2 марта 2017 года главу ГФС задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ зачитали Насирову подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.