Сытник рассказал, что возможны попытки ареста руководства НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не исключает, что против него и других руководителей и детективов ведомства с приближением выборов будет больше расследований и, возможно, попытки ареста.

Об этом он рассказал журналистам в среду, отвечая на вопрос о расследовании в отношении руководства НАБУ и доступа к телефонным звонкам главреда "Схем" Натальи Седлецкой.

По его словам, если бы были реальные основания кого-то привлечь к ответственности, детектива или руководство антикоррупционного бюро, то это бы уже давно сделали. Относительно доступа к телефону журналистки, он отметил, что прокуратура однозначно нарушила баланс и совершает прямое вмешательство в частную жизнь.

"Настолько мы всех достали своими расследованиями, тем более, что сейчас еще может антикоррупционный суд запустится, что им нужно сейчас что-то сделать. Со мной персонально, с НАБУ. Куда-то его деть и забыть как страшный сон, - сказал Сытник.

"Исключать дальнейших расследований, задержаний, арестов, в том числе и в отношении меня лично, я не буду. Тем более, что приближается время выборов, - добавил глава антикоррупционного ведомства.

Он отметил, что это тактика, которая будет применяться, поскольку расследования НАБУ фактически разрушают политическую систему.

Как сообщалось, Генпрокуратура с 2017 года расследует уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

Производство в отношении директора НАБУ было открыто по обращениюдепутата от "Народного фронта" Елены Масориной и гражданской жены в прошлом военного прокурора сил АТО Константина Кулика Ирины Нимец.

В сентябре 2018 года стал известно, что ГПУ начала проверять звонки журналистов, с которыми Сытник обсуждал мать детей Кулика.

Как писало "Слово и Дело", Луценко пригласил журналистку "Схем" на закрытую встречу, после того, как суд разрешил следователям получить доступ к информации с ее телефона.