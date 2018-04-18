Сытник: Связи Тимошенко и Каддафи не подтвердились

Национальное антикоррупционное бюро еще проверяет информацию о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко 2010 ливийским лидером Муаммаром Каддафи

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал в интервью "Укринформу".

"НАБУ начало аналитическую проверку возможного получения в 2010 году тогдашним премьером 4 миллионов евро от бывшего ливийского диктатора, а также дальнейшего использования этих средств для финансирования президентской избирательной кампании", - отметил он.

Сытник добавил, что сейчас еще рано делать окончательные выводы.

Вопрос о том, направили ли в правоохранительные органы Ливии запрос на получение информации от членов семьи Муаммара Каддафи относительно возможного финансирования им лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, директор НАБУ оставил без ответа.

В феврале издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, сообщало, что режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи якобы финансировал президентские кампании на Украине, Франции и США. В частности говорилось, что было выделено 4 млн евро на президентскую кампанию Юлии Тимошенко 2010 года.

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