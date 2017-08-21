Сытник заявил о полном саботаже судами дел, переданных им НАБУ и САП

В украинских судах происходит полный саботаж дел, переданных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью Радио Свобода.

По его словам, из восьми десятков дел, которые НАБУ и САП направили в суд, рассмотрение каждого четвертого до сих пор не начали. Есть лишь единичные приговоры, большинство которых касаются второстепенных участников коррупционных схем.

"Полный саботаж со стороны судебных органов. Это действительно огромная проблема. Дела месяцами просто не слушаются в суде. Не рассматриваются. Причем достаточно простые дела, которые просто лежат без решения", - отметил Сытник.

Директор НАБУ объяснил, что такие дела, как, например, дело Александра Онищенко рассматриваются раз в два месяца, а их нужно слушать каждый день.

"Это большое дело, большое количество свидетелей, большое количество документов. И для того, чтобы его рассматривать, его нужно слушать каждый день. И тогда этот процесс можно завершить за два-три месяца. Если же его слушать раз в два месяца, и при этом адвокаты используют все возможности для того, чтобы затянуть дело, то, конечно, мы и будем иметь такой результат", - рассказал Сытник.

При этом директор НАБУ выразил надежду, что ситуацию может изменить создание антикоррупционных судов, но вынужден был констатировать, что каждая следующая законодательная инициатива, которая способствовала бы завершению антикоррупционной реформы, дается депутатам все труднее и труднее.