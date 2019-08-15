Сюмар рассказала о допросе в ГБР по делу о назначении Гройсмана премьером

Следователи Государственного бюро расследований допросили народного депутата Викторию Сюмар в рамках дела об "узурпации власти", зарегистрированного по заявлению Нестора Шуфрича и Василия Нимченко - депутатов, связанных с Виктором Медведчуком.

"Сходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению Шуфрича и Нимченко, в которой они обвиняют коалицию в Раде восьмого созыва в "узурпации государственной власти", - сообщила Сюмар на своей странице в Facebook вечером в четверг, 15 августа.

Политик подчеркнула, что разглашать материалы детали допроса не имеет права. Она также дала понять, что считает уголовное производства юридически бессмысленным и политически мотивированным.

"Следователи ГБР тратят много времени и ресурсов на допросы депутатов, расследуя - "узурпировали ли государственную власть" депутаты коалиции законно избранного парламента Украины. Думаю, впереди еще много странных юридических формулировок, которые в нормальных странах прямо называют политически мотивированными", - добавила Сюмар.

Депутат сообщила, что ранее на допросы по упомянутому делу ходили ее коллеги по фракции "Народного фронта". Депутат Анна Гопко в комментарии к посту Сюмар сообщила, что три недели назад ее тоже допрашивали как свидетеля.

ZN.UA уже сообщало об обращении Василия Нимченко и Нестора Шуфрича в ГБР. Парламентарии, связанные с Виктором Медведчуком, утверждают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, глава Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...". По утверждению заявителей, Порошенко, Парубий и Гройсман якобы совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением". По мнению Нимченко и Шуфрича, на момент назначения нового главы правительства, в Верховной Раде якобы уже отсутствовала коалиция депутатских фракций, которая, согласно Конституции, имеет исключительное право выдвижения кандидатуры премьер-министра.

Обращение поступило в ГБР до вынесения Конституционным судом решения об указе Владимира Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах.

"Но теперь депутатское обращение становится для упомянутых в нем лиц более опасным. Поскольку вердикт КС косвенно подтвердил отсутствие в Раде коалиции. Почему косвенно? Потому что прямого ответа в решении нет. КС подтвердил конституционность президентского указа, но четко сказать - была коалиция или нет - не смог, точнее, не захотел", - пишет Виктория Морозова в своем материале для ZN.UA.