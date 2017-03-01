Сюрприз для Луценко: Верховный суд Украины закрыл все дела против Иванющенко

Верховный суд Украины закрыл все дела в отношении бизнесмена, бывшего народного депутат от "Партии регионов" Юрия Иванющенко. Об этом на своей станице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор отметил, что такое положение дел стало для него сюрпризом, так как в ВСУ аннулировали дела без уведомления прокуратуры.

Также он указал на то, что подобная ситуация сложилась как раз накануне ожидаемого продления Европейским союзом санкций по арестованным активам бывшего президента Украины Виктора Януковича и его команды.

"Единственный выход - как можно скорее изменит состав ВСУ", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу адвокатов Юрия Иванющенко и признал недостоверными заявления Сергея Лещенко, обязав его опровергнуть недостоверную информацию.