Tagesspiegel: Герой и деспот

Политическая карьера Михаила Саакашвили завершилась - так кажется, по крайней мере, на данный момент, пишет Франк Герольд на страницах немецкого издания Tagesspiegel.

Михаил Саакашвили, переехавший на Украину четыре года назад, превратился из близкого союзника Порошенко в его ярого противника. Пятнадцать лет назад, в начале своей политической карьеры, Саакашвили был героем "революции роз" в Грузии. Он казался народным трибуном, который пришел, чтобы превратить насквозь коррумпированную, стоящую перед коллапсом Грузию в современное государство. К тому же он представлял себя Западу в роли убежденного демократа и союзника. Он сопротивлялся неоимперским амбициям своего соседа Путина - иногда с мужеством, иногда с заносчивостью, как в 2008 году в военном конфликте с Россией и Южной Осетией, повествует Герольд.

"Образ вестника надежды быстро дал трещину. Субъективные слабости Саакашвили, из которых тщеславие является самой простительной, становились необъятными. Его поведение вряд ли отличалось от поведения других деспотов в регионе, - рассуждает журналист. - Как и в других странах региона, в Грузии усвоили, какие опасности несет в себе попытка сделать государство сильным в стране без демократических традиций: когда демократия и государство оказываются в конфликте, стоящие у власти в очень редких случаях делают выбор в пользу демократии". Правда, Саакашвили все же позволил провести настоящие выборы и ушел, когда его время закончилось, отмечает автор.

На Украине благодаря энергичным заявлениям о том, что он победит коррупцию и олигархов, Саакашвили собрал вокруг себя ряд политиков. Порошенко, олигарх, ставший президентом, сделал грузина гражданином Украины, а потом и губернатором Одессы, напоминает автор. Однако деятельность Саакашвили в Одессе потерпела неудачу, он ушел в отставку и "направил свой гнев против стоящих у власти в Киеве", что принесло ему некоторую симпатию со стороны населения.

Однако в Киеве, городе с миллионным населением, на протесты, к которым призывал Саакашвили, никогда не приходило больше пары тысяч человек. В воскресенье в протестах участвовали около 2,5 тыс. человек, заключает издание.