Таран не відповідає посаді міністра оборони України - Рахманін

Міністр оборони України Андрій Таран не відповідає посаді, заявив колишній голова фракції "Голос" у Верховній Раді народний депутат Сергій Рахманін "Цензор.НЕТ" в інтерв'ю, яке було опубліковано 13 травня.

Мова про це зайшла під час обговорення діяльності парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, членом якого є Рахманін.

"Я можу категорично стверджувати, що рівень несприйняття міністра оборони в комітеті є дуже високим. На жаль, думку комітету в цьому випадку не беруть до уваги ті особи, від яких залежить ухвалення того чи іншого рішення. Сформулюю дуже просто. Міністр оборони Андрій Васильович Таран не відповідає своїй посаді. Крапка", - сказав Рахманін.

За його словами, глава Міноборони "активно займається тим, що не належать до його прямої компетенції, але провалює те, чим має займатися".

"Він не має намагатися керувати армією. Він не має захоплено займатися пошуком нових видів озброєнь. Але його має хвилювати, чому зривається Держоборонзамовлення, у строк не готують підзаконні акти, вчасно не закуповують пальне, а на фронт постачають неякісні продукти", - пояснив нардеп.

Він зазначив, що оборонне відомство має, зокрема, мати довгострокове розуміння потреб військових.

"Ти маєш розуміти, які роди військ ти розвиваєш передусім. Яка техніка, які люди і критичні матеріали тобі необхідні. Ось чим має займатися міністерство оборони. Чи ефективно воно цим займається? На мою думку, ні. У Міністерстві оборони є цілком адекватні, професійні люди. Але їх ККД залежить від позиції та ролі першої особи. А ця особа - не на своєму місці", - заявив Рахманін.

Нардеп підкреслив, що "міністр оборони, цілком імовірно, чудова людина, він просто не на своєму місці".

"Що швидше це зрозуміє керівництво країни, то краще для її країни", - вважає він.