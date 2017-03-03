Тарасюк уже надел электронный браслет - Сарган

Экс-руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк сдал загранпаспорта, на него уже надели электронный браслет.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"Электронный браслет уже на Тарасюке, загранпаспорта сданы", - написала она.

Как сообщалось, 2 марта ГПУ сообщила о подозрении экс-руководителю ГУД Игорю Тарасюку. Он фигурирует как подозреваемый в уголовном производстве по фактам создания и деятельности преступной организации и завладением в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межгорье" общей стоимостью 540 млн грн.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что во время обыска по месту жительства Тарасюка обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия.

3 марта Печерский райсуд Киева назначил залог для экс-руководителя ГУД Игоря Тарасюка в размере 6,4 миллионов гривень. Постановление суда будет действовать до 1 мая 2017 года.

Как известно, Тарасюк в 2005 - 2010 годах был руководителем Государственного управления делами в администрации президента Виктора Ющенко.