Тарута поддержал на президентских выборах Тимошенко

При этом имя Таруты все равно останется в бюллетенях

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута поддержал на президентских выборах главу "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

По его словам, команды двух партий объединяются для того, чтобы поддержать Тимошенко в президентской гонке.

Тарута добавил, что его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу кандидата от "Батькивщины".

Отметим, что снять свою кандидатуру Таруте уже не удастся - это можно было сделать до 7 марта включительно.

Тем не менее пять других претендентов на президентское кресло таким правом воспользовались. Это выдвиженец "Народного контроля" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, представитель партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый.

Мураев отказался от выборов в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Садовый, Добродомов и Гнап - в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, хотя в случае с Гнапом партия "Сила людей" еще не определилась, кого поддержать на выборах.

В итоге в президентских выборах, которые пройдут 31 марта, примут участие 39 кандидатов. Среди них: Петр Порошенко, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Анатолий Гриценко, Сергей Каплин, Виталий Куприй, Валентин Наливайченко, Виталий Скоцик, Игорь Шевченко, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Роман Насиров, Илья Кива, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Александр Вилкул, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Сергей Тарута, Александр Мороз, Владимир Зеленский, Инна Богословская, Юрий Деревянко, Роман Бессмертный, Николай Габер, Игорь Смешко, Сергей Носенко, Виктор Кривенко, Руслан Рыгованов, Юлия Литвиненко, Юрий Кармазин, Владимир Петров, Александр Ващенко, Юрий Тимошенко, Виктор Бондарь, Андрей Новак, Василий Журавлев и Александр Соловьев.