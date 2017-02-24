Тарута: "Самопомич" поехала блокировать Донбасс ради пиара

Депутаты от парламентской фракции "Самопомич" решили организовать поездку на Донбасс для принятия участия в торговой блокаде, в связи с тем, что их рейтинг резко упал. Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута в эфире NewsOne.

Тарута довольно негативно отреагировал на такой поступок политической силы, которой ранее он симпатизировал.

"Кроме плохих слов, ничего в отношении действий "Самопомочи" нету. Они ни разу не были там, это сейчас пиар. Была только Подоляк, она была в Мариуполе, я ее приглашал. Остальные туда не ездили. А сейчас поехали", - сказал он.

По его словам, поддержка партии торговой блокады Донбасса только еще больше дестабилизирует ситуация внутри государства.

"Чтобы поднять рейтинг и инициировать новые перевыборы сейчас пошли на очень негативную историю, которая была уже в истории парламентаризма, когда радикальные силы раскалывали ситуацию в стране", - добавил парламентарий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 23 февраля парламентская фракция "Самопомич" покинула сессионный зал Верховной Рады Украины и отправилась на Донбасс.