Тарута сообщил о создании партии с консервативной идеологией и ориентиром на интересы среднего класса

<р> Внефракционный народный депутат Сергей Тарута сообщил о создании новой политической партии. Политик пообещал, что партия будет идеологической, а не "проектом Таруты".

"Партия построена на идеологических принципах консерватизма - это республиканская партия, для нее главная ценность - человек. Республиканская идеология базируется на повышенной обороноспособности, увеличении расходов на оборону", - заявил депутат в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 9 апреля.

Тарута добавил, что партия будет нацелена на развитие среднего класса, а также будет отстаивать право граждан на владение оружием и его ношение.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Верховной раде сообщала о планах Сергея Таруты по созданию партии "Основа". Ее учредительный съезд был запланирован на февраль-март. Также сообщалось, что к партии Таруты намерены присоединиться бизнесмены Николай Кмить и Андрей Гордейчук.

По материалам: Украинская правда , 112 Украина