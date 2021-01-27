Татаров був присутній на святкуванні дня народження Зеленського - Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела заявив, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров був присутній на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook.

За його інформацією, "Татаров продовжує в повному обсязі працювати" в Офісі президента, зустрічається з Зеленським, виконує його завдання та доручення.

Бутусов заявив, що "Генпрокуратура робить все, щоб закрити кримінальну справу НАБУ проти Татарова".

"Очевидно, що все це робиться за дорученням самого президента. Сподіваюся, Татаров зробив досить цінний подарунок Зеленському на його день народження", - написав він.

Заступник голови Офісу президента є фігурантом так званої "справи Укрбуду".

18 грудня в НАБУ заявили, що повідомили йому про підозру в хабарництві у справі про квартири для Національної гвардії.

За даними слідства, Татаров, будучи юристом Укрбуду, разом з власником компанії Максимом Микитасем дав хабар у вигляді паркомісця співробітнику Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС за заниження вартості житлового комплексу з 81 до 7 млн гривень.

Голова НАБУ Артем Ситник розкрив ці деталі після того, як генпрокурор Ірина Венедіктова несподівано змінила групу прокурорів у справі про квартири для НГУ, через що заступнику керівника Офісу президента не встигли вручити підозру.

Після спалахнувшого скандалу антикорупціонери опублікували листування, в якому, ймовірно, фігурує Татаров, а Микитась, який пішов на угоду зі слідством, підтвердив, що раніше той працював в його компанії "фахівцем по схемах".

Попри це президент Володимир Зеленський так і не зважився звільнити Татарова зі свого Офісу.

Тим часом НАБУ початоло проти Венедіктової кримінальне провадження через її можливе незаконне втручання в справу Укрбуду.

Татаров став заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака 5 серпня 2020. За президентства Віктора Януковича він був начальником Головного слідчого управління МВС України. Його посада підпадала під дію закону про очищення влади, але йому вдалося уникнути люстрації. У відповідь на критику такого кадрового рішення президент Володимир Зеленський заявив, що в МВС при Януковичі "були професіонали".

Татаров був захисником Андрія Портнова, колишнього заступника керівника Адміністрації президента Віктора Януковича та його головного фахівця з юридичних питань, а також колишнього російського олігарха, а тепер позафракційного народного депутата Вадима Новинського.