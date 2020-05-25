Тегеран досі офіційно не поінформував Київ про причини збиття "Боїнга" "МАУ"

Україна досі не отримала від Ірану офіційного повідомлення про причини атаки на "Боїнг" "МАУ", збитого ППО Корпусу вартових Ісламське революції. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, коментуючи інформацію про те, що в Ірані відповідальним називають оператора зенітно-ракетного комплексу "ТОР".

"Українська сторона не отримувала ніяких офіційних повідомлень від іранської сторони про причини збиття українського літака над небом Тегерана", - заявив Єнін у коментарі "Радіо Свобода".

Заступник голови МЗС нагадав, що згідно з Чиказькою і Монреальської конвенціями, країна, на території якої сталася авіакатастрофа, зобов'язана забезпечити невідкладне, об'єктивне, неупереджене розслідування її причин. А також провести відповідне кримінальне розслідування

За словами Єніна, Україна домагатиметься притягнення всі відповідальних до кримінальної відповідальності, а також виплати компенсацій постраждалим.

Він також підкреслив, що міжнародно-правова відповідальність за авіакатастрофу лежить на Ірані.

"Саме тому всі факти мають бути підтверджені відповідними рішеннями суддів, набути законноъ сили. Ми... повинні отримати максимальний доступ до всієї інформації розслідування, переконатися в тому, що воно проведено об'єктивно і ґрунтується на об'єктивних оцінках відповідних органів влади іранської сторони. Більше того, цю позицію розділяє не тільки України, але й усі інші постраждалі держави", - підсумував заступник міністра.

Напередодні депутат іранського парламенту Махмуд Садекі заявив, що Міністерство оборони Ірану вважає відповідальним за атаку на цивільний борт оператора ЗРК, який відкрив вогонь "без отримання дозволу".

Тим часом Офісу генпрокурора ініціював створення міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи в Ірані за зразком JIT, що займається справою MH17. Жодна з держав, що отримали пропозицію, поки що на нього не відреагувала.

У МЗС України висловили готовність подати позов до Міжнароднного суду ООН, якщо переговори з Іраном зайдуть у глухий кут.

Уранці 8 січня в Ірані зазнав аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що летів з Тегерана до Києва. В авіакатастрофі загинуло 11 громадян України - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Крім українців на борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великобританії, Швеції та Афганістан: всього 176 осіб. Більшість пасажирів були іранцями або громадянами інших держав іноземного походження. Серед них було багато студентів та співробітників університетів.

Спершу Іран заперечив свою причетність до катастрофи, відразу заявивши про технічну несправність літака Boeing 737 2016 року випуску, що пройшов техобслуговування за день до вильоту.

Однак 11 січня командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджізаде взяв на себе всю відповідальність за катастрофу. Згідно з офіційною версією, цивільний борт збили помилково.

Перед цим про те, що Boeing був атакований ППО Ірану, заявляли президент США Дональд Трамп, канадський і британський прем'єр-міністри Джастін Трюдо і Борис Джонсон, генсек НАТО Єнс Столтенберг. У Тегерані цю версію відкидали, звинувачуючи США у "психологічній війні".