Тейлор: Нормандская встреча - это возможность для РФ вернуть Украине оккупированный Донбасс

Временный проверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США будут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на переговорах "нормандской четверки" в Париже, и подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска с территории Донбасса

"Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украины", - сказал он журналистам в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Тейлор подчеркнул, что США будут поддерживать Украину в переговорах в нормандском формате.

На 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.