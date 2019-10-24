Тейлор провел годы в борьбе с коррупцией в Украине - Washington Post

Опыт столкновения с "политическим кнутом", по мнению нынешних и бывших коллег Тейлора, превратили его из тихого дипломата в наиболее жесткого критика политики администрации Трампа по Украине.

Свидетельствования временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора перед комитетом Палаты представителей США, демократы назвали "самым мощным ударом по президенту", а республиканцы вполне предсказуемо парировали фразой "ничего нового мы не услышали". В Вашингтоне, все стали говорить о Тейлоре только после этих показаний, но дипломат уже давно был весомой фигурой для украинской политики, этом пишет Washington Post.

Тексты, электронные письма и телефонные разговоры, о которых он рассказал конгрессменам, дали наиболее подробную на сегодня информацию о требованиях, которые президент Трамп поставил перед украинским правительством.

Как отмечает газета, большую часть 90-х годов Тейлор посвятил тому, что повторял украинским политикам о критической важности искоренения коррупции и установления верховенства закона ради долгосрочного процветания. Он возглавлял американскую программу помощи в развитии для постсоветских стран. Но летом 2019 года он и его коллеги посылали другие сигнал Украине. Вместо того, чтобы поощрять чиновников следовать закону, дипломаты США давили на Украину, подталкивая ее к открытию расследований, которые могли бы пойти на пользу президенту Дональду Трампу во время выборов в 2020 году.

Из слов Тейлора следует, что в Украине - помимо официальной дипломатической миссии США - действовала и глубоко неформальная, но облеченная всеми мыслимыми полномочиями миссия личных представителей американского президента, достаточно успешно пытавшихся управлять украинской государственной машиной.

"Это была антитеза к большой части его карьеры. И, думаю, это его по- настоящему беспокоило", - прокомментировал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который знаком с Тейлором уже 25 лет. Опыт столкновения с "политическим кнутом", по мнению нынешних и бывших коллег Тейлора, превратили его из тихого дипломата в наиболее жесткого критика политики администрации Трампа по Украине.

Доводы Тейлора противоречат показаниям других чиновников США, которые отрицают, что знали о попытках президента США заставить Украину открыть расследование против его политического соперника Джо Байдена. После показаний дипломата Белый дом взялся высмеивать "радикальных невыбранных никем бюрократов", которые принимают участие в "скоординированной грязной кампании" против президента. Это может означать, что администрация может усложнить работу дипломата, поскольку иностранные чиновники будут сомневаться в его позициях в Вашингтоне.

Источник сообщил Washington Post, что Тейлор уже в среду вернулся к работе в Киеве. Того же дня президент США в своем Twitter написал, что посол в Украине "никогда не поддерживал Трампа" и выразил возмущение, что его вообще наняли на работу.

Госдепартамент не опубликовал никаких заявлений в защиту Тейлора. Также в ведомстве не ответили на вопросы журналистов, сохранит ли Госсекретарь Майк Помпео его на посту, несмотря на критику президента.

Тейлора назначили на работу в Киеве шесть месяцев назад и ему осталось отработать еще примерно два. Около десятка нынешних и бывших коллег Тейлора рассказали Washington Post, что его сокрушительные показания остро контрастируют с его спокойным профессиональным поведением. Бывшие коллеги были особенно возмущены попыткой Белого дома выставить его "радикалом". "Билл ничем не примечателен", - сказал бывший чиновник Агентства международного развития Джордж Инграм, который работал с Тейлором в Москве в конце 1990-х годов.

"Так можно точно описать его личность. Он прямолинейный, строгий, стойкий человек, который будет строго выполнять правила и условия", - добавил он. Тейлор ушел в отставку с дипломатической службы, но согласился на нынешнюю должность в Киеве четыре месяца назад по просьбе Помпео после бесцеремонного отзыва посла США в Украине Мари Йованович.

В своих показаниях Тейлор сказал, что его жена "недвусмысленно" уговаривала его отказаться от этой работы. Но он согласился на нее все равно после консультаций с одним из его наставников.

"Если твоя страна просит тебя сделать что-то, то ты это делаешь, если можешь быть эффективным", - процитировал Тейлор неназванного наставника в своем заявлении перед показаниями на 15 страниц.

Во времена предыдущих администраций Вашингтон привязывал помощь США для Украины к ее успехам в борьбе с коррупцией. Но согласно сценарию, который Тейлор подробно описал, почти 400 миллионов долларов военной помощи были заморожены, чтобы заставить президента Украины выступить на CNN и объявить о начале расследования против сына Байдена, который работал на украинскую энергетическую фирму.

"В определенный момент я осознал, что один из ключевых столпов нашей устойчивой поддержки Украины был под угрозой", - сказал Тейлор во время показаний, описывая момент, когда в июле во время защищенного видео звонка чиновник Белого дома сказал дипломатам в Украине, что военная помощь для армии страны заморожена.

Он добавил, что усилия дипломатов, которые работали в направлении, заданном Трампом, "шли в разрез с долгосрочной целью американской политики". Пайфер объяснил, что ситуация могла разозлить Тейлора. "Он в 1990-х годах говорил украинцам, что им нужно построить современную, прочную экономику. И большая часть этой работы - это борьба с коррупцией", - сказал Пайфер.

Джон Хербст, который тоже занимал должность посла США в Украине и много лет знаком с Тейлором, сказал, что его нынешнее заявление, вероятно, было стратегическим. "Его показания выбили землю из-под моих ног, потому что были очень детальными. Я могу лишь предположить, что он включил в них так много, потому что хотел позаботиться, чтобы политика двигалась дальше в правильном направлении", - прокомментировал Хербст.

Худощавый 72-летний Уильям Тейлор начал приобретать опыт в Украине в 1992 году, когда работал координатором помощи США для стран Восточной Европы и постсоветского пространства. В 2006 году президент Джордж Буш-младший назначил его послом в Украине, которую считали "важной для безопасности США".

Тейлор склонен действовать активно, но оставаться вне поля зрения, что отразилось даже на его любви к теннису. Будучи послом во времена администрации Буша, он сыграл частную партию с Виктором Януковичем, которого в 2014 году недовольные украинцы свергли с поста президента. Источники рассказали Washington Post, что тогда Тейлор победил, но сказал близким друзьям держать это в тайне, чтобы не унижать украинского политика. Бывший коллега указал на этот случай как на иллюстрацию сути характера дипломата: "Это был классический Билл".

Напомним, о начале процедуры спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси сообщила 24 сентября.

17 октября, демократы заявили, что планируют предоставить обвинительное заключение об импичменте Трампа ко Дню Благодарения.