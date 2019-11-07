Тейлор рассказал, какого "кошмара" избежал Зеленский после разговора с Трампом

Кошмаром был бы сценарий, при котором Зеленский объявил бы о расследовании дела связанного с Байденами

Комитеты Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, которые проводят расследование в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, обнародовали стенограмму показаний временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

В одном из эпизодов обнародованных свидетельств Тейлор говорит о том, что могло бы произойти, если бы президент Украины Владимир Зеленский сделал публичное заявление о том, что Украина возобновит расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Издание такого заявления, говорили некоторые свидетели во время слушаний перед комитетами Конгресса, требовал персональный адвокат президента США Трампа Руди Джулиани. О возможности издания такого заявления также говорилось в обмене сообщениями между представителями Госдепа, обнародованном в прошлом месяце.

По мнению Тейлора, если бы Зеленский сделал такое публичное заявление, это вызвало бы критику внутри Украины, а также ослабило бы позиции Украины на международной арене.

"Кошмаром был бы сценарий, при котором президент Зеленский объявил бы публично, что он будет расследовать Буризму (компания, с которой был связан сын Джо Байдена) и выборы 2016 года, вмешательство в выборы 2016 года, возможно, среди прочего. Он мог это вспомнить среди других расследований. Но он это должен был сделать и собирался и было бы кошмаром, если бы он это упомянул, получил бы шквал критики за это, создал бы этим себе большие проблемы в этой стране и, возможно, в своей стране тоже, а военная помощь выдана бы не была. Это был бы кошмар", - сказал Тейлор.

По словам американского дипломата, "россиянам бы это понравилось".

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"Россияне внимательно следят за этим. Россияне обращают внимание на то, сколько поддержки американцы планируют предоставить украинцам. Россияне давят на Украину. Они давят на Украину относительно Донбасса. Они давят о возможности маленьких суверенных стран здесь, небольших сателлитов. Они давят экономически, они планируют запустить "Северный поток", они давят, поскольку должны заключить новое газовое соглашение до 1 января. Они давят. И они, русские, хотят знать, сколько поддержки украинцы получат в целом и также какую поддержку получат от американцев. Поэтому россиянам бы нравилось унижение Зеленского от руки американцев, и это бы развязало России руки, а я бы ушел с должности", - сказал Уильям Тейлор.

Ранее посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд на закрытом заседании трех комитетов Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа сообщил, что американские чиновники, в том числе и высокопоставленные, должны были обсуждать политику Белого дома по отношению к Украине непосредственно с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Его показания подчеркнули главную роль Джулиани в скандале с Украиной. До того, как состоялся июльский звонок Трампа президенту Украины, Джулиани работал над тем, чтобы убедить Украину провести расследование против Байдена.

Как уже сообщали "Сегодня", поводом для процедуры импичмента Трампа стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына Джо Байдена.