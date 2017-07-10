Текущую сессию Верховной Рады предложили не закрывать

На этой неделе должны рассмотреть представления ГПУ на снятие неприкосновенности с 6 нардепов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что нынешнюю сессию парламент не стоит закрывать для того, чтобы в случае необходимости принятия определенных решений можно было собраться на заседание.

"Я буду предлагать, чтобы мы не закрывали сессию... чтобы мы в любое время и период могли собраться для принятия важных решений, которые могут возникнуть у нас в повестке дня", - сказал он.

Также он считает, что необходимо рассмотреть на этой пленарной неделе представления генпрокурора Украины Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с шести парламентариев.

Как сообщали "Комментарии", согласно календарному плану, 11-14 июля в парламенте пленарная неделя, 17-21 июля - работа с избирателями. Затем народные депутаты идут на летние каникулы.

"Интерфакс-Украина",