Телеканалы Медведчука и Путина проигнорировали съезд партии Смешко

Телеканал 112, NewsOne, а также ни один российский канал не транслируют сегодняшний съезд партии Игоря Смешко "Сила и Честь".

Также на мероприятии отсутствуют съемочные группы этих СМИ, информирует УКРОП со ссылкой на Depo.ua.

Трансляцию в то же время можно смотреть на Youtube и в Facebook.

Напомним, недавно разгорелся скандал, когда нынешний руководитель штаба Смешко и его давний соратник Дмитрий Гордон был вынужден покинуть "112 канал", поскольку он ретранслирует очень много антиукраинских тезисов.

Гордон тогда отметил, что на канале "112 Украина", как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи "русского мира".

"Очень много людей, которые пропагандируют идеи" русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я видел его три раза в жизни, но мне очень плохо оттого, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют "русский мир". В последнее время ко мне все чаще подходят люди и говорят:" Вам не стыдно? Или вы - человек Медведчука?" А я никогда не был человеком Медведчука, и мне действительно стыдно. Поэтому я принял тяжелое для себя решение: я больше не буду выходить на "112-м канале" и на канале NewsOne ни гостем, ни ведущим. Сегодня последний мой эфир ", - сказал журналист.