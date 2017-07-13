Тень Brexit не должна отразиться на отношениях Украины с ЕС - Порошенко

Тень Brexit не должна повлиять на отношения Украины с Евросоюзом. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентами Европейского совета Дональдом Туском и Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, передает корреспондент УНН.

"Важно, чтобы сегодня были очерчены новые стратегические перспективы, к которым мы будем стремиться. Речь идет о взаимозависимости между прогрессом на пути реформ, которые осуществляет Украина, и приближением Украины в ЕС. Brexit не должен быть препятствием на пути расширения и укрепления ЕС, на укрепление единства ЕС и солидарности с Украиной. Как и тень Brexit ни в коем случае не должна падать на отношения Украины с ЕС. Это мое абсолютно четкое послание", - заявил Президент.

Напомним, в Киеве состоялось пленарное заседание 19-го саммита Украина-ЕС с участием Президента Украины Петра Порошенко, президентов Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.