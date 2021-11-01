Терехова оголосили переможцем на виборах мера Харкова

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов здобув перемогу на виборах мера міста. Про це повідомили на засіданні Харківської територіальної виборчої комісії, пряму трансляцію якої вела ОПОРА у Facebook.

За даними ТВК, Терехов (Блок Кернеса) набрав 146 240 голосів (50,66%), Михайло Добкін (самовисуванець) - 82 008.

Інші кандидати набрали таку кількість голосів:

Михайло Добкін (самовисуванець) - 82 008 голосів; Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") - 15 462 голоси; Костянтин Немичев (самовисуванець) - 20 295 голосів; Аліна Мустафаєва (самовисуванка) - 9151 голос; Володимир Плетньов ("Партія Шарія") - 8106 голосів; Денис Ярославський (самовисуванець) - 5660 голосів.

Учора, 31 жовтня, у Харкові відбулися вибори мера. За даними ЦВК, явка становила 28,29%.