"Тест Саакашвили" провалили все участники событий, поскольку политикум до сих пор существует в старой системе координат

Можно сколько угодно спорить вокруг ситуации с Саакашвили, в частности прорыва украинской границы, однако победителей в этой истории точно нет. А среди тех, кто проиграл, в первую очередь государство. Это звучит не в интересах нашей страны, но Украина в некоторой степени подтверждает свое реноме поставщика скандалов. А теперь задумаемся, что все эти вещи происходят в условиях войны. То есть пока украинская армия сдерживает российского агрессора на востоке, на западе страны якобы демократические силы прорывают государственную границу.

Показательная история, которая в очередной раз свидетельствует, что весь нынешний активный политикум играет не по правилам, в нарушение законов Украины и пренебрегая уважением к самому государству. Во-первых, власть сама "заварила" эту кашу, предоставив, а затем отобрав гражданство у Саакашвили. То есть в первую очередь можно констатировать пренебрежение к институту украинского гражданства. Вообще, до сих пор открытым остается вопрос - а кто, собственно, пригласил Саакашвили в нашу страну, заложив своеобразную бомбу замедленного действия? Интересно, будет ли он на нынешнем семейном мероприятии Кучмы - Пинчука YES? Потом власть использовала экс-президента Грузии во внутриполитических "разборках", натравливая на тех или иных оппонентов Порошенко. Или вспомним черниговские выборы, когда тогдашний глава Одесской ОГА приехал поддержать Березенко против Корбана.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ ТОЧНО НЕ ДОБАВИТ ПОЗИТИВА ИМИДЖУ УКРАИНЫ / ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Во-вторых, прорыв государственной границы Саакашвили и его сторонниками, которых также поддержали отдельные народные депутаты и политики, это преступление, провокация и негативная картинка для мира. Президент, комментируя ситуацию, заявил, что "мы должны рассматривать этот вопрос только в правовом поле: мне безразлично, кто именно нарушает государственную границу, - за это должно быть наказание в соответствии с украинским законодательством". По словам Порошенко, разбираться в инциденте должны стражи порядка, и они уже начали это делать. Не исключено, что власть использовала ситуацию для того, чтобы дать возможность всем желающим нарушить закон, а затем завести на всех уголовные дела и держать на крючке. Собственно, народный депутат Антон Геращенко уже заявил, что "депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины".

Или вот другой пример. 18 февраля 2015 года у Саакашвили спросили, планирует ли он получить украинское гражданство. На что в интервью "Би-Би- Си Украина" он ответил: "Нет. Именно из-за этого я отказался от того, чтобы быть первым вице-премьером в украинском правительстве или руководителем Антикоррупционного бюро, когда мне предлагали. Я не хотел бы становиться частью каких-то внутриполитических игр в Украине. Я - грузинский политик, но судьбы Грузии и Украины связаны. Поэтому считаю, что нужно быть абсолютно нейтральным". Что было дальше, известно.

ПО СЛОВАМ ГЛАВЫ ГОСПОГРАНСЛУЖБЫ ПЕТРА ЦЫГИКАЛА, В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКОЛО 60 ЧЕЛОВЕК НЕЗАКОННО ПЕРЕСЕКЛИ ГРАНИЦУ. ИЗ НИХ 15 ВЕРНУЛИСЬ И ОФОРМИЛИСЬ / ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Возможно, в Грузии Саакашвили и достиг больших результатов, но в Украине на должности главы Одесской облгосадминистрации переломить ситуацию ему так и не удалось, хотя он имел "своих" людей на должностях - главу областной прокуратуры, главу областной полиции... По словам знакомых одесситов, Саакашвили на должности главы ОГА больше запомнился пиаром, чем реальными делами. Конечно, многое зависело от желания центра проводить реформы, но новоиспеченный гражданин Украины вряд ли не знал, в какую систему он попал. И очень досадно, а главное - с трагическими последствиями для государства, что антиправила, которые были сформированы еще 90-х во времена президентства Кучмы, существуют до сих пор. Ни майданы, ни война не смогли изменить ситуацию. Как показатель - основатель системы представляет Украину в Минске. Все это - суперцинизм украинской политики. Каждый использует государство в собственных интересах. Как те, кто находится сегодня во власти (кстати, было ли все чисто, когда они боролись с предшественниками и во время майдана захватывали административные здания или другие их действия?), так и те, кто хочет занять их место. Проблема в том, что никто до сих пор не осмеливается поставить точку в этой позорной истории и жить по закону.

"НА САМОМ ДЕЛЕ НИКАКИХ РЕВОЛЮЦИЙ НЕ ПРОИСХОДИЛО"

Алексей ДАНИЛОВ, бывший глава Луганской ОГА, глава общественной организации "Суспільне око":

- События, которые происходили в воскресенье, вызывают у меня большую грусть и тревогу. Ни к чему хорошему в стране это не приведет. Вопрос, который не стоит и ломаного гроша, вынесли на уровень общенационального внимания. В этом плане обе стороны выглядят не наилучшим образом. Это большая беда, когда мелкие вопросы начинает комментировать даже экс-посол США в Украине. Такие вещи нужно решать иначе. Вместо того чтобы заниматься построением государства, политики и государственные деятели занимаются вещами, которые к построению государства не имеют никакого отношения. Более того, их действия являются опасными для страны. Закон не должен нарушать никто. Ни власть, ни оппозиция. Иначе такое поведение может привести к непредсказуемым последствиям. Я бы очень внимательно присмотрелся к советникам наших правителей, которые подсказывают им, что делать. Если они советуют им таким образом решать внутриполитические вопросы и заниматься построением государства, то это беда. Многие считают, что в Украине произошло три революции. На самом деле никаких революций не было. Был бунт, были манипуляции, но революций с коренным изменением системы власти и принципов ее функционирования у нас не было. Соответственно, мы до сих пор существуем в порочной системе координат. И ситуация с Саакашвили - это тест, который провалили все участники событий.

"НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ ОКАЗАЛОСЬ МНОГО "ГЕРОЕВ И ПАТРИОТОВ", ТОЛЬКО ПОЧЕМУ-ТО ОНИ НЕ ТАМ, ГДЕ СЕЙЧАС ИДЕТ ВОЙНА"

Данила ТУРЧИН, участник боевых действий, общественный деятель, луганчанин:

- Мне ситуация, которая происходила на западе с Саакашвили, очень напоминает ситуацию 2014 года на востоке. Объясню почему. Я хорошо помню, как москали захватывали Луганск. Это происходило с использованием женщин, детей, каких-то активистов. За их спинами стояли российские боевики. Так россияне фактически прорвали границу. Те политики, которые поехали встречать Саакашвили и проводить его через границу, просто повели себя абсолютно безответственно. Если бы Саакашвили заезжал в Украину через Майорск с востока, то мы уже бы Горловку зачистили... Но почему-то никто подобные вояжи туда не делает. Семенченко собрал пять сотен атошников и повез на Краковец. Мне вспоминается наша военная пословица: в Киеве очень много героев, но почему-то солдат мало - воевать некому. Так же и на западной границе оказалось много героев и патриотов, только почему-то они не там, где сейчас идет война. Тема атошникив стала элементом манипулирования. И началось это еще тогда, когда некоторые комбаты пошли в политику. Не все это тогда замечали и многие верили в искренность этих людей, которые якобы должны были представлять дух тех, кто хочет реальных изменений. Но оказалось, что война для некоторых из них стала фоном для построения своей карьеры. У нас возникла даже целая каста "золотых" волонтеров, создаются фейковые общественные организации, разного рода профсоюзы ветеранов АТО и т.п. Так что те же атошники тоже бывают разные. Все же военные должны заниматься военным делом, а политики заниматься политикой. То, что мы имеем, является глубоким кризисом власти и абсолютной безответственностью нашего политикума.

"ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО В КРАКОВЦЕ, ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ КОЛОССАЛЬНОГО БЕЗЗАКОНИЯ"

Игорь ЛУЦЕНКО, народный депутат, "Батьківщина":

- Ответственность за то, что произошло, возложена на тех, кто является гарантом Конституции, а де-факто не выполняет эту функцию. Если Конституция нарушается высшими должностными лицами, то последствия могут быть разнысм, в том числе Майдан. Следовательно, то, что произошло в Краковце, является следствием колоссального беззакония, которое прежде всего господствует на Банковой. Те, кто был с другой стороны, не являются гарантами Основного закона. Не может быть такого, чтобы глава государства за одну ночь давал гражданство и за одну ночь забирал его. Все это приводит к протесту, причем, по моему мнению, абсолютно оправданному. Если Порошенко утверждает, что гражданство было выдано с нарушением закона, то тогда нужно выяснять, кто виноват в этом. Кто проявил такую халатность или преднамеренно закрыл глаза на недостоверность информации, которую предоставил Саакашвили. Если такой факт действительно имел место и гражданство было предоставлено неправомерно, то нужно привлечь к ответственности конкретных лиц. Понятно, что Порошенко у нас неприкосновенный, но кто-то из придворных должен был бы за это отвечать. Поэтому все это просто манипуляция полномочиями со стороны должностных лиц.

"ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ГОСУДАРСТВО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ"

Александр ГАГАЕВ, вице-президент ПДМШ им. Н.Пирогова:

- Выборы на носу, а следовательно, закономерным является то, что политики и политтехнологи активизировались. То, что происходило на западной границе, является политтехнологией, но ее реализацию сделала возможной наша власть. Для меня второстепенным является вопрос отношений Саакашвили и Порошенко. Порошенко не царь и не король, который может так легко давать и забирать гражданство. Но, к сожалению, украинцы продолжают верить в мессию, в какого- то царя. Конечно, когда человек мечтает о каком-то светлом будущем, он предпочитает борьбу за него переложить на чьи-то плечи и верить в того, кто это будущее приблизит. Кто-то уповает на Путина - "Путин придет и порядок наведет", кто-то на Саакашвили, кто-то еще на кого-то. Поэтому люди поддаются разного рода манипуляциям, поэтому политтехнологам очень просто вовлекать их в свои махинации. Жаль, что даже искренние люди, которые в том числе были на фронте, стали заложниками таких манипуляций. Ни для кого не является секретом то, что дата 10 сентября анонсировалась предварительно, внимание к ней подогревалось определенное время. В некоторой степени то, что произошло в воскресенье, - это также обратный сигнал на действия власти. К сожалению, в политику и во власть идут люди, которые стремятся насадить свою систему ценностей, в которой им лично будет уютно существовать, а не создавать каркас государства. Таким образом, они не строят Украину, а используют ее. Например, когда они принимают те или иные законодательные акты, данные законы не просто не дополняют один другой, но часто даже противоречат друг другу. Соответственно, государство существует в достаточно искривленной правовой реальности. Также не удивительно, что власть и политики ее используют исключительно для собственных целей.

ГОЛОС ИЗ Facebook

"ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ОТСУТСТВИЕ МОРАЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ"

Лариса ВОЛОШИНА, ведущая программ на телеканале ATR:

- Самое позорное во всем этом - это полное неуважение к государству со стороны украинских политиков, украинских журналистов и представителей украинской власти. Хотя украинских ли? О чем это я? Эти люди используют государство исключительно с точки зрения полезности их собственным амбициям и интересам. Для одних нет ничего плохого в том, чтобы заставить механизмы государственной власти служить своим мелким целям. Для других слабое государство, которое неспособно остановить своеволие, - это признак свободы. Сегодня Саакашвили стал трибуном маргиналов, которые желают принимать участие в беспорядках, но не видят смысла в политическом процессе. Маргиналов, которые свой "холопский ум" ставят выше здравого смысла и будущего страны.

Не могу избавиться от чувства, что я это уже видела. Представители власти, которые демонстрируют полное бессилие, представители охлоса, которые безумеют от вседозволенности, и патентованные подонки, которые уже подсчитывают, как они могут воспользоваться ситуацией. Все участники сегодняшних событий, приобщились к обесцениванию Украины. Все рьяно демонстрировали новую модель поведения: "К черту страну, если я так сказал". Если это не хищники, замаскированные под лидеров, если это не агрессоры, которые прикрываются женщинами и детьми, - то что тогда?

P.S. Настоящая катастрофа в том, что украинским гражданам - искренним, патриотичным, влюбленным во взлелеянную в мечтах Украину - нужно объяснять, что в стране, которая ведет борьбу за свою территориальную целостность, нельзя прорывать границы. Что это надругательство над всеми нами - незаконно пересекать границы, когда мы экстрадируем всех, кто незаконно пересекает границу. Закон один для всех? Или все ли звери равны, но грузинские равнее? Это настоящее отсутствие моральных ориентиров - не понимать, что невозможно одновременно требовать от одного политика придерживаться закона, наказывать друзей и врагов за нарушение закона и даровать это своему любимцу.

"И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОЙ, И СЕРДЦУ ТРЕВОЖНО В ГРУДИ"

Александр ПРИЛИПКО, блогер, Одесса:

- Требовать наказания за преступные пересечение, вторжение, переизбрание, изгнание, лишение и другие неконституционные действия можно и нужно, но неизвестно с какого времени. Один незаконно лишает, другой пересекает, третий осуждает, четвертый приобретает... Поколения VIPов выросли на традиции использования нормативно-правовых актов исключительно для конкурентной борьбы. В этом и проблема. Волны народного гнева периодически перемешивают истеблишмент, и поборники правосудия внезапно оказываются его жертвами. Сегодня ты прокурор и требуешь привлечения, а завтра сам одной ягодицей чувствуешь скамью. Бывает и наоборот. Поэтому гневные возгласы в адрес Саакашвили ничего не дадут, кроме засветки патриотов режима. Что, кстати, тоже немало. Будем лучше понимать журналистов, политологов и юристов, которые находятся в пуле избранных Петром без Павла. А публике, которая топает ногами, проклиная нелюбимого гладиатора за удар по господину, посоветую сосредоточиться на незаконных массовых проникновениях с востока, а не единичных с запада.

Иван КАПСАМУН, Валентин ТОРБА, "День"

