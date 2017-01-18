Тетерук: Мы должны защитить Украину от непонятных и глупых действий депутата Савченко

В Комитете по вопросам национальной безопасности надеются, что депутаты Верховная Рада поддержит предложение об исключении Надежды Савченко из членов Комитета. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" один из членов парламентского Комитета, народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Мы считает необходимым убедить Верховную Раду исключить Надежду Савченко из членов нашего Комитета, лишив ее, таким образом, любых дополнительных полномочий, которые она, как народный депутат, может выполнять. Я считаю, что зал должен завтра поддержать это предложение", - заявил Андрей Тетерук.

"Мы должны защитить государство от "непонятных и глупых" действий депутата Савченко", - прокомментировал решение Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

"Я считаю, что очень важно, чтобы мы смогли объективно убедить народных депутатов принять, в первую очередь, политическое решение", - отметил народный депутат и добавил, что члены парламентского Комитета будут обращаться в ГПУ с просьбой дать классификацию действий Надежды Савченко в правовом смысле.

Напомним, 18 января Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности поддержал исключение народного депутата Надежды Савченко. По мнению народного депутата, подобное решение является не законным.При этом Надежда Савченко заявила, что является примером того, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду.`