Тетерук: Нардепы проголосуют за исключение Савченко из комитета по нацбезопасности на ближайшем заседании

На последнем заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны его члены единогласно приняли решение об исключении нардепа Надежды Савченко, сообщил народный депутат от "Народного фронта", член этого комитета Андрей Тетерук.

Тетерук: Постановление об исключении Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны должно быть проголосовано на ближайшем заседании комитета Фото: nfront.org.ua

Народные депутаты проголосуют за исключение своей коллеги Надежды Савченко из комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании. Об этом сказал народный депутат от "Народного фронта", член комитета по нацбезопасности и обороне Андрей Тетерук в эфире телеканала "112 Украина".

"На последнем заседании комитета мы единогласно приняли решение исключить Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ... Мы подписали постановление No5543, и теперь это постановление должно быть проголосовано на ближайшем заседании комитета", - уточнил он.

7 декабря Савченко провела встречу в Минске с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким, за что ее подвергли критике. Она утверждала, что ради освобождения заложников готова "говорить даже с чертом", но в своих собеседниках "чертей не увидела". Позже нардеп уточнила, что на встрече с боевиками договорилась об обмене пленными в формате "1 на 4".

15 декабря Савченко исключили из фракции "Батьківщини" в парламенте, 22 декабря Верховная Рада отозвала Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ.