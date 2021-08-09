Тимчасовий керівник Укрзалізниці Юрик йде у відставку

Іван Юрик звільнився з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що 7-8 серпня наглядова рада Укрзалізниці провела позачергове засідання і вирішила задовільнити заяву Юрика про увільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління з дати призначення нового тимчасово виконуючого обов'язки. Він продовжуватиме виконання своїх обов'язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

Наглядова рада також рекомендує Кабінету Міністрів задовольнити зазначену заяву та схвалити відповідне рішення. Водночас наглядова рада розглянула рекомендацію комітету з винагород і призначень та вирішила рекомендувати Кабінету Міністрів погодити призначення Олександра Камишіна новим т.в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, залежності від того, що настане раніше.

У пресслужбі зауважують, що процес обрання постійного голови правління у прозорий та конкурентний спосіб, як це визначено статутом Укрзалізниці, триває. Зокрема, відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже цього тижня.

17 березня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень голови правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака. Тимчасово виконання обов'язків голови правління було покладено на члена правління компанії Івана Юрика