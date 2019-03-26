Тимошенко готова объединиться с Гриценко после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной команде после политических гонок". Об этом она сообщила в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что Анатолий Гриценко - это серьезный политик, достаточно умный человек. И может быть по-разному: мы можем после всех политических гонок с ними быть или вместе, в одной демократической команде (это было бы прекрасно), или мы можем быть оппонентами. Но и в первом, и во втором случае это будет цивилизованное европейское сотрудничество или цивилизованная европейская конкуренция", - рассказала Тимошенко.

Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня с 39 кандидатами на выборах Президента 31 марта.